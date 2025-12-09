Часы Realme Watch 5 выпустили в России

Компания Realme выпустила в российскую продажу умные часы Watch 5, которые оценены в 5 тысяч рублей. Новинка получила 1,97-дюймовый экран AMOLED с 300 настраиваемыми циферблатами, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемый волнистый ремешок, поддержку 108 видов спорта с фиксацией в конце тренировки 15 главных показателей, цифровой компас, чип GPS, модуль NFC, адаптер беспроводной связи Bluetooth, автономность до 16 дней в обычном режиме и до 20 дней в режиме энергосбережения, а также черную и серебристую расцветки корпуса.

