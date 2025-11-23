Смарт-часы Rogbid Rowatch D3 оценили в 140 долларов

Компания Rogbid пополнила ассортимент смарт-часов моделью Rowatch D3, которая может похвастаться продвинутыми медицинскими функциями. Новинку оснастили выделенной сенсорной зоной для ЭКГ, кнопкой для быстрого доступна к разделу измерения давления одним касанием, новой герметичной пневмосистемой, новым процессором Texas Instruments AFE4950, 1,56-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 480:480 точек, функцией экспресс-диагностики, которая за полминуты измеряет пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуры, уровня стресса и артериального давления, отслеживания качества сна, режимами тренировок, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и NFC, аккумулятором ёмкостью 400 мАч и автономностью до 15 дней в режиме ожидания. Цена часов составляет 140 долларов.