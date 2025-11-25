Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в эквивалент 65 долларов. Новинка получила 1,97-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390:450 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 500 нит и узкими рамками, корпус из алюминиевого сплава толщиной 9,99 мм и массой 29 грамм, вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали, водонепроницаемость уровня 5 АТМ, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, быстросъёмный силиконовый ремешок шириной 20 мм, оптический датчик сердечного ритма, мониторинг ЧСС в режиме реального времени, функцию измерения уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, 120 спортивных режимов, модуль GPS, барометр и компас, а также автономность до 14 дней.

Apple представила систему Sleep Score в умных часах…
На вчерашней презентации Apple представила сразу несколько новинок — главным событием стали новые iPhone …
Часы iQOO Watch GT 2 получат яркий экран …
Компания iQOO раскрыла подробности об умных часах Watch GT 2, которые будут официально представлены уже 2…
Garmin представила умные часы Fenix 8 Pro со спутниковой свя…
Сегодня компания Garmin вошла в историю, представив серию Fenix 8 Pro — это первые умные часы с фирменной…
Часы Casio Baby-G BGD-10KH оценили в 65 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов детской моделью Baby-G, которая получила компактный прямоуголь…
Garmin представила новые умные часы Venu 4…
Компания Garmin сегодня представила свои новые умные часы Venu 4, которые развивают идеи доступности и ра…
Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 900 евро…
Компания HUAWEI объявила о выходе топовых умных часов WATCH Ultimate 2, которые могут похвастаться в том …
Часы Casio PRO TREK PRG-340ANS-3JR оценили в 250 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью PRO TREK PRG-340ANS-3, которая предназначена для фанат…
Батарея Samsung Galaxy Ring вздулась на пальце пользователя…
Автор YouTube-канала ZONEofTECH сообщил подписчикам в социальных сетях, что у его умного кольца Galaxy Ri…
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor