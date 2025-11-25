Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в эквивалент 65 долларов. Новинка получила 1,97-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390:450 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 500 нит и узкими рамками, корпус из алюминиевого сплава толщиной 9,99 мм и массой 29 грамм, вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали, водонепроницаемость уровня 5 АТМ, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, быстросъёмный силиконовый ремешок шириной 20 мм, оптический датчик сердечного ритма, мониторинг ЧСС в режиме реального времени, функцию измерения уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, 120 спортивных режимов, модуль GPS, барометр и компас, а также автономность до 14 дней.