Официально: часы OnePlus Watch Lite готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что умные часы OnePlus Watch Lite будут представлены в Европе 17 декабря. Судя по тизеру, устройство получит серебристую расцветку корпуса, навигационное колесико и дополнительную кнопку. Остальные параметры часов не раскрываются.

Напомним, что в феврале этого года были выпущены смарт-часы OnePlus Watch 3, которые оснащаются корпусом из нержавеющей стали, безелем из титана, 1,5-дюймовым AMOLED LTPO-дисплеем с пиковой яркостью 2200 нит и защитным сапфировым стеклом, навигационной головкой с функциями управления интерфейсом, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью 5 АТМ, функцией быстрого измерения ЧСС, уровня кислорода в крови, психического благополучия, температуры кожи, качества сна, возраста сосудов и артериальной жесткости, функцией ЭКГ, геомагнитным датчиком, 6-нм процессором BES2800, платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, предустановленной прошивкой Wear OS, двухчастотным GPS-чипом, АКБ ёмкостью 631 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC.