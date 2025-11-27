Официально: часы OnePlus Watch Lite готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что умные часы OnePlus Watch Lite будут представлены в Европе 17 декабря. Судя по тизеру, устройство получит серебристую расцветку корпуса, навигационное колесико и дополнительную кнопку. Остальные параметры часов не раскрываются.

Напомним, что в феврале этого года были выпущены смарт-часы OnePlus Watch 3, которые оснащаются корпусом из нержавеющей стали, безелем из титана, 1,5-дюймовым AMOLED LTPO-дисплеем с пиковой яркостью 2200 нит и защитным сапфировым стеклом, навигационной головкой с функциями управления интерфейсом, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, водонепроницаемостью 5 АТМ, функцией быстрого измерения ЧСС, уровня кислорода в крови, психического благополучия, температуры кожи, качества сна, возраста сосудов и артериальной жесткости, функцией ЭКГ, геомагнитным датчиком, 6-нм процессором BES2800, платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, предустановленной прошивкой Wear OS, двухчастотным GPS-чипом, АКБ ёмкостью 631 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC.
Часы Casio PRO TREK PRG-340ANS-3JR оценили в 250 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью PRO TREK PRG-340ANS-3, которая предназначена для фанат…
Часы Suunto Vertical 2 оценили в 600 евро …
Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Vertical 2, которая предназначена для спортсмен…
Garmin представила новые умные часы Venu 4…
Компания Garmin сегодня представила свои новые умные часы Venu 4, которые развивают идеи доступности и ра…
В Apple прошла крупная реорганизация бизнеса…
Apple меняет подход к направлению «здоровье и фитнес», объединив одноимённое подразделение с департаменто…
Умные часы Suunto Race 2 оценили в 500 евро …
Компания Suunto объявила о выпуске флагманских умных часов Race 2, которые предназначены для спортсменов …
Apple Watch Ultra 3 получат 5G и спутниковую связь…
Текущие модели Apple Watch оснащаются лишь 4G-модемами, что ограничивает их возможности по сравнению с др…
Apple Watch Ultra 3 получили титановый корпус…
Компания Apple объявила о выпуске топовых умных часов Apple Watch Ultra 3, одной из особенностей которых …
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией…
Не так давно DT NO.1 пополнили линейку умных часов выпустив продвинутые KKTICK Tank T5 с поддержкой автон…
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor