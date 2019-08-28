Батарея емкостью 6000 мАч в Samsung Galaxy M30s

В Samsung Galaxy M30s установлена ​​тройная задняя камера, выровненная по вертикали и расположенная в верхнем левом углу задней панели. Задний датчик отпечатков пальцев расположен в центре вверху, а телефон оснащен синим градиентом задней панели. Кнопки регулировки громкости и питания расположены на правом краю телефона.

TechnicalGuruji показал маркетинговую фотографию Samsung, которая предполагает, что телефон серии Samsung Galaxy 'M' будет заряжать батарею емкостью 6000 мАч. Sammobile говорит, что, скорее всего, Samsung Galaxy M30s будет заряжать большую батарею. Galaxy M30s ранее был выпущен источниками IANS для запуска в середине сентября, оснащен процессором Exynos и оснащен 48-мегапиксельным сенсором.

Samsung Galaxy A70s был отдельно замечен на Wi-Fi Alliance. Galaxy A70s будет поставляться с двухдиапазонными возможностями Wi-Fi и будет поддерживать стандарт 802.11 AC. Кроме того, телефон указан для работы на Android 9 Pie.

Galaxy A70 был замечен на Geekbench и ожидается, что он будет оснащен восьмиъядерным процессором Snapdragon 675 SoC и будет связан с 6 ГБ оперативной памяти. Согласно сообщению , появившемуся в мае, Galaxy A70S будет иметь 64-мегапиксельную камеру.