Батарею iPhone 16 Pro Max можно прокачать

Apple постепенно увеличивала ёмкость аккумуляторов в своих флагманах, и версия iPhone 17 Pro Max с eSIM стала первой моделью компании, преодолевшей отметку 5000 мАч, получив батарею на 5088 мАч. Однако оказалось, что предшественник этого смартфона способен превзойти новинку при небольшой доработке. Один из ютуберов наглядно показал, что iPhone 16 Pro Max можно оснастить более ёмким аккумулятором, если есть возможность раздобыть подходящие комплектующие. Он показал, что новый аккумулятор на 5142 мАч практически не отличается по весу от стандартного модуля на 4685 мАч, который устанавливается в iPhone 16 Pro Max. При этом различий по длине, ширине и толщине между двумя батареями практически нет, благодаря чему увеличенный аккумулятор без проблем помещается в корпус флагмана предыдущего поколения.

После серии тестов, включающих 3 полных цикла зарядки и разрядки, блогер подтвердил реальную ёмкость новой батареи, предназначенной для установки в iPhone 16 Pro Max. Использованный модуль произведён компанией SEFU, которая специализируется на литий-ионных аккумуляторах для различных устройств, включая iPhone. Подобные сторонние компоненты становятся всё популярнее, однако их надёжность пока сложно оценить без длительных и независимых испытаний. С другой стороны, такие батареи позволяют продлить автономность смартфона, ведь теперь устройство будет работать на 10% дольше, чем новый смартфон прямиком с завода. И это очень круто.
