Базовая версия Lenovo Legion получит 6 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo раскрыла некоторые подробности о геймерском смартфоне Lenovo Legion, официальная презентация которого состоится уже 22 июля. Итак, аппарат получит первую в мире 90-ваттную зарядку. Также устройство получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц и сенсорным слоем с частотой работы 270 Гц, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, стереодинамики, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Столь небольшой объем памяти в топовом геймерским смартфоне намекает на то, что перед нами базовая версия устройства. Старшая модель наверняка получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

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