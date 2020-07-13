Базовая версия Lenovo Legion получит 6 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo раскрыла некоторые подробности о геймерском смартфоне Lenovo Legion, официальная презентация которого состоится уже 22 июля. Итак, аппарат получит первую в мире 90-ваттную зарядку. Также устройство получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц и сенсорным слоем с частотой работы 270 Гц, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, стереодинамики, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Столь небольшой объем памяти в топовом геймерским смартфоне намекает на то, что перед нами базовая версия устройства. Старшая модель наверняка получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.