Базовый MacBook Pro получил всего один вентилятор

Вчера компания iFixit, которая занимается оценкой ремонтопригодности ноутбуков, смартфонов и планшетов, поделилась крайне интересными деталями о компонентной базе нового ноутбука MacBook Pro нового поколения и отличиях новинки в базовой комплектации от более продвинутой версии MacBook Pro на процессоре M3 Pro. Специалисты отмечают, что ноутбук MacBook Pro с процессором M3 Pro практически идентичен с MacBook Pro с процессором M2 Pro в плане размещения компонентов системы, используя систему охлаждения на базе двух вентиляторов. И это одно из самых главных деталей, на которые стоит обратить своё внимание при выборе ноутбука для покупки.

Дело в том, MacBook Pro с процессором M3 оснащён лишь одним вентилятором, как и ноутбук MacBook Pro с дисплеем на 13 дюймов, который официально сняли с производства. Более того, поскольку процессор M3 относительно проще с точки зрения ядер и архитектуры, чем процессор M3 Pro, он также имеет более короткий модуль для отвода тепла центрального процессора и системы на кристалле в целом. Также публикация компании iFixit показывает, что ноутбук MacBook Pro лишён порта Thunderbolt, которого многим пользователям явно будет не хватать. Но в целом пригодность к ремонту устройства осталась на том же уровне, что и ранее, потому что ничего кардинально менять производитель не стал. Не сказать, что это существенная проблема, потому что более или менее ноутбук всё же к ремонту пригоден, но это говорит о стагнации в компании Apple.
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