Be Quiet Shadow Wings 2 White

2019-08-29, Автор - Ramil; Продукт - Be Quiet; [65]
Немецкая компания Be Quiet анонсировала новую серию Shadow Wings 2 White. Благодаря эксклюзивному белому цвету вентиляторов, энтузиасты получают возможность собрать систему в белом цвете, что очень популярно.

Вентиляторы очень тихие, это стало возможно благодаря конструкции с лопастями. Они способны обеспечить надежное охлаждение, поддерживая уровень шума ниже 15,9 дБ даже на максимальных скоростях.

Серия Shadow Wings 2 White доступна в двух форматах 120 и 140 мм. Скорость вращения 1100 и 900 оборотов в минуту соответственно. Подшипник с технологией Rifle Bearing гарантирует срок службы до 80 000 часов.

Вентиляторы Be Quiet появятся в продаже в сентябре этого года.

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