Be Quiet System Power 9 CM

Немецкая компания Be Quiet анонсировала System Power 9CM, полу-модульный блок питания.
На выбор есть несколько моделей, отличающихся по мощности, начиная от 400 до 700 Вт. Сертификация блоков питания 80 Plus Bronze.
Хорошее соотношение цены и качества, удобные PCI Express кабели, делают System Power 9 CM хорошим компонентом для создания недорогой сборки.
Все модели этой линейки поставляются с полным спектром встроенных схем защиты. В блоках питания используется 120-мм вентилятор.
Производитель дает трех летнюю гарантию на System Power 9 CM .