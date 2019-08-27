Be Quiet System Power 9 CM

Немецкая компания Be Quiet анонсировала System Power 9CM, полу-модульный блок питания.

На выбор есть несколько моделей, отличающихся по мощности, начиная от 400 до 700 Вт. Сертификация блоков питания 80 Plus Bronze.

Хорошее соотношение цены и качества, удобные PCI Express кабели, делают System Power 9 CM хорошим компонентом для создания недорогой сборки.

Все модели этой линейки поставляются с полным спектром встроенных схем защиты. В блоках питания используется 120-мм вентилятор.

Производитель дает трех летнюю гарантию на System Power 9 CM .