Be quiet! объявляет о выпуске новой серии блоков питания Power Power 11

2018-01-15, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Be quiet! Power Power 11; [69]
Be quiet! выпустит новый источник питания Straight Power 11, эти устройства сегментируются как high-end и, как всегда, очень тихие. Серия Straight Power 11 будет более эффективной, так как внутренняя часть блока питания больше не использует никаких проводов. Они получают сертификат Gold 80plus.
Побочным эффектом снятия кабелей является не только лучшая эффективность, но и лучшее охлаждение, которое в конечном итоге требует меньшего количества оборотов вентилятора, что более бесшумно. Новые модели разработаны BeQuiet и созданы FSP. Вы обнаружите высококачественные конденсаторы Nichicon и Chemi-Con.


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