Beats анонсировала беспроводные наушники Powerbeats Pro

Компания Beats анонсировала новые беспроводные наушники Powerbeats Pro.

В начале продажи Powerbeats Pro будут доступны только в черном цвете. В продажу они официально поступят в следующем месяце за 249,95 долларов в розничных магазинах. В дальнейшем компания планирует выпустить еще три варианта цвета: слоновая кость, мох и темно-синий. Стоит отметить, что независимо от того, какой цвет вы выберете, все они будут поставляться с черным чехлом для зарядки. Powerbeats Pro предлагает те же функции, что и новые Apple Airpods. Они предлагают голосовую активацию «Hey Siri», регулируемые ушные крючки и до 9 часов прослушивания музыки.