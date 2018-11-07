Beats перезапускает наушники BeatsX и urBeats3 по более низким ценам

Beats перезапускает свои наушники BeatsX и urBeats3. В рамках перезапуска обе пары наушников будут доступны по более низким и привлекательным ценам.

BeatsX - это беспроводные наушники-вкладыши с оголовьем, которые питаются от беспроводного чипа Apple W1 для легкого сопряжения и выдающейся производительности беспроводной связи с совместимыми устройствами Apple. Они заряжается через разъем Lightning и имеет срок службы батареи 8 часов. Наушники оснащены быстрой зарядкой, поэтому 5-минутного заряда достаточно для 2 часов воспроизведения. BeatsX доступен в черном и сатиновом серебре и теперь стоит на 39$ меньше, от первоначальной стоимости в 189$.

UrBeats3 - это проводные наушники-вкладыши с микрофоном для приема вызовов и встроенным пультом дистанционного управления для активации Siri и управления воспроизведением музыки. Корпус магнитных наушников позволяет легко хранить, а плоский провод помогает предотвратить спутывание. Он подключается через разъем Lightning, что делает его совместимым со всеми новейшими iPhone. UrBeats3 также доступен в черном цвете, а сатиновое серебро теперь стоит от 85$. Это на 53$ меньше стартовой цены в 135$.