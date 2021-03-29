Beats сняла фильм о спортсмене, пробежавшем 130 км

Beats представляет короткометражный документальный фильм Chasing the Northern Lights , главным героем которого стал популярный спортсмен и блогер Алексей Лихарев, преодолевший ультрамарафонскую дистанцию 130 км – от Мурманска до берега Баренцева моря. Съемочную команду возглавил режиссер Ладо Кватания и студия Hype, а за фоторепортаж отвечал Максим Авдеев. Со стороны музыкальной индустрии проект поддержал Леван Горозия, вдохновившийся историей Алексея, и создавший трек в поддержку проекта.

Алексей Лихарев – ультрамарафонец и филантроп, для которого не существует непреодолимых препятствий. В прошлом он переболел раком крови, а сегодня вдохновляет всё беговое сообщество России. Испытывая себя на прочность в достижении спортивных результатов, Алексей хочет показать, что внутри каждого человека заложена огромная внутренняя сила. Главное – верить в себя, никогда не сдаваться и не отступать от цели.

Новый вызов и новая цель, которую поставил Алексей – пробежать марафон в условиях вечной мерзлоты. Его давней мечтой было увидеть северное сияние, из чего и родилась идея насладиться его видом во время забега. На то, чтобы преодолеть 130 километров за полярным кругом, у Алексея суммарно ушло 23 часа, 21 минута и 3 секунды.

При поддержке Beats в Мурманск отправилась целая команда, в которую вошли режиссер Ладо Кватания и певец Леван Горозия, посвятивший новый трек «Всё ещё жив» истории Алексея Лихарева, а также всем, кто испытывает трудности и переживает сложные жизненные моменты. Популярный фотограф Максим Авдеев запечатлел наиболее воодушевляющие моменты экспедиции-марафона на фото.

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