Белый Xiaomi Mi 8 с 8/128 ГБ памяти появился в продаже

Компания Xiaomi начала продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 в белой расцветке и максимальной конфигурации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Пока данная версия доступна только в Китае по цене 480 долларов. Столько же стоит вариант на 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ энергонезависимой памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснастили корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев (только в специальной версии Mi8 Explorer Edition), аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.