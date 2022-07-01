Belkin анонсировала подставку BOOST CHARGE PRO для беспроводной зарядки устройств

Компания Belkin расширяет ассортимент аксессуаров для мобильных устройств представив подставку для беспроводной зарядки BOOST CHARGE PRO 3-в-1 с поддержкой MagSafe.

Belkin BOOST CHARGE PRO 3-в-1 поставляется с улучшенными функциями, по сравнению с предыдущей версией. Устройство поддерживает быструю зарядку Apple Watch Series 7 и продуктов в экосистеме Apple. Подставка изготовлена из нержавеющей стали. На ней есть светодиодный индикатор, который информирует о состоянии зарядки. MagSafe защищает устройство от падения во время зарядки. Пользователь может заряжать сразу три устройства с помощью подставки.

Belkin BOOST CHARGE PRO доступна в черном и белом варианте по цене 149,99 долларов.
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