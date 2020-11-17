Belkin новые беспроводные зарядки

Belkin представила новые беспроводные зарядные устройства, предназначенные непосредственно для пользователей iPhone, которые будут работать с любым смартфоном с сертификацией Qi. Флагманский гаджет называется Boostcharge TrueFreedom Pro и Belkin сообщает, что новое зарядное устройство было разработано и спроектировано специально для поклонников современных технологий. TrueFreedom Pro позволяет достаточно быстро заряжать устройства, при этом у пользователя нет необходимости в том, чтобы использовать кабель — достаточно просто взять и положить свой смартфон на панель. Вопрос только в стоимости гаджета, ведь пока что производитель на территории России новинку официально в продажу не отправил, а цены от США у нас обычно сильно отличаются.

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