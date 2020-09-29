Belkin объединился с Devialet для создания умного динамика

Belkin объединился со специалистом по французскому языку Devialet, чтобы создать довольно необычную интеллектуальную акустическую систему Hi-Fi под названием Soundform Elite Hi-Fi Smart Speaker + Wireless Charger.

Это умный динамик высокого качества, который работает с Google Assistant, а также это беспроводная зарядная панель. Акустический дизайн полностью соответствует Devialet, а Soundform Elite использует технологию Devialet Speaker Active Matching (SAM) и архитектуру низкочастотного динамика "Push-Push", которая подавляет вибрации, чтобы уменьшить искажения и вибрацию динамика.

В верхней части динамика находится диск, представляющий собой беспроводную зарядную площадку Qi, который заряжает мощностью 10 Вт. Интеллектуальная акустическая система Soundform Elite Hi-Fi + беспроводное зарядное устройство доступно по цене 363 доллара США.