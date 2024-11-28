Belkin отзывает зарядку для умных часов из-за шанса возгорания

Сегодня компания Belkin официально объявила об отзыве всех зарядных устройств из серии BoostCharge Pro Fast Wireless Charger для Apple Watch и настоятельно рекомендует владельцам немедленно прекратить их использование. Причиной послужил производственный дефект, который в определённых условиях может привести к перегреву литий-ионного элемента устройства, создавая риск возгорания. Представители компании заявили, что проблемное зарядное устройство можно идентифицировать по номеру модели BPD005, указанном белым текстом на тыльной стороне устройства, за площадкой для зарядки Apple Watch. При этом примечательно, что компания Belkin не предлагает замену устройства, но производитель компенсирует его полную стоимость.

Для этого нужно заполнить онлайн-форму отзыва, указав серийный номер устройства, который расположен на тыльной стороне гаджета рядом с номером модели. Если серийный номер стёрт или не читается, потребуется приложить копию чека о покупке и фотографии передней и задней сторон устройства. Также компания Belkin предупреждает, что выбрасывать зарядное устройство в мусор или перерабатывающий контейнер запрещено. Это может стать причиной пожара и усилить проблему электронных отходов. Соответственно, пользователям, чьи запросы на возврат будут одобрены, компания направит инструкции по безопасной утилизации устройства. Да, дефектные устройства нужно будет ещё и самому утилизировать, что на самом деле просто смешно.
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