Belkin представила зарядку для iPhone 12

Позавчера состоялась официальная презентация компании Apple, на которой компания показала весьма интересный смартфон iPhone 12. Что интересно, компания вернула MagSafe, только в другом формате — теперь это специальный компонент в тыльной стороне смартфона, который позволяет заряжать смартфон по беспроводной технологии, подключать к нему чехлы и прочие аксессуары. И сразу же на следующий день компания Belkin представила свою станцию для зарядки смартфона с поддержкой нового формата. Конечно, производитель явно получил информацию о новых технологиях компании заранее и создал зарядку намного раньше, но анонс представили только вчера. Это интересная новость, ведь выглядит зарядная станция и правда достаточно привлекательно.