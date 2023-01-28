Белорусский ноутбук Horizont оказался клоном Itel Spirit 2

Популярный видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) опубликовал видео, посвященное первому белорусскому ноутбуку Horizont H-book MAK4. Как и предполагалось, перед нами полная копия китайского устройства – Itel Spirit 2. По словам Wylsacom, устройства ничем не отличаются – технические параметры, дизайн и даже наклейки на корпусе идентичны. Единственное отличие, это буква H. При этом, Horizont H-book MAK4 в пересчете на наши деньги оценен в 44 тысячи рублей за конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти, а за Itel Spirit 2 просят 35 тысяч рублей в варианте с предустановленной ОС Windows 11. Версия с Linux обойдется в 40 тысяч рублей.

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