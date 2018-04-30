BenQ EX3203R 31,5-дюймовая модель с частотой 144 Гц с FreeSync 2

2018-04-30, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - BenQ EX3203R; [88]
BenQ выпускает свой монитор EX3203R 31.5inch, оснащенный панелью с частотой 144 Гц, совместимой с FreeSync 2 (HDR). Этот монитор имеет разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и кривую 1800R.
Дисплей имеет частоту обновления 144 Гц, статический контраст 3000: 1 и имеет горизонтальные и вертикальные углы обзора 178 °. Монитор предлагает поддержку AMD FreeSync 2, которая отличается от первого поколения технологии более жесткими требованиями к задержкам, поддержкой более широких диапазонов частоты обновления и высокой разрешающей способности HDR (High Dynamic Range). Диапазон изменения частоты обновления в настоящее время неизвестен, хотя LFC (Low Frame Rate Compensation) будет отображаться так, как это требуется для сертификации FreeSync 2 - это означает, что диапазон эффективных частот обновления будет очень высоким.


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