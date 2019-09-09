BenQ PD322OU DesignVue - выбор профессионалов

BenQ представила новый профессиональный монитор PD322OU DesignVue.

Монитор с высоким разрешением и максимально точной цветопередачей, то что нужно для профессионального рынка. Панель размером 31,5 дюймов с разрешением 4К (3840 х 2160), IPS матрицей и поддержкой HDR 10.

Производители BenQ используют в моделях технологию AQColor, она обеспечивает высокую цветопередачу. Каждый монитор откалиброван на заводе, а еще модель имеет технологию защиты зрения.

На задней панели расположены DisplayPor и HDMI, а так же разъем Intel Thunderbolt 3, который обеспечивает последовательное соединение между двумя мониторами.

В комплект входит пульт Hotkey Puck G2. С его помощью можно управлять дистанционно экранным меню, режимам отображения или переключаться с одного профиля на другой.

Монитор можно установить в положение портретного режима.

Цена на монитор на данный момент не известна.