BenQ Zowie выпускает два новых игровых монитора для геймеров

Компания BenQ запускает киберспортивные игровые мониторы XL2546K и XL2411K с обновленными функциями, которые гарантируют более плавный, более отзывчивый и более четкий визуальный эффект для растущей базы киберспортсменов и энтузиастов.

Обе модели оснащены DyAc и DyAc +. DyAc - это Dynamic Accuracy, которое является запатентованной технологией BenQ Zowie для уменьшения размытости движения глаз, наблюдаемой в ЖК-технологиях.

DyAc был создан специально для уменьшения размытости быстрых и неустойчивых объектов. Это снижает сильное дрожание экрана в игре и может помочь улучшить контроль отдачи в таких играх, как CS: GO, где даже улучшение четкости на один процент имеет значение.

Экранное меню (OSD) также претерпело изменения, что сделало его более быстрее, плавнее и интуитивно понятнее.

Модель XL2411K, входящая в серию XL-K, оснащена 24-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Связь обеспечивается четырьмя портами HDMI, одним портом DisplayPort 1.2 и разъемом для наушников.

XL2546K является не только частью серии XL-K, но и преемником XL2546. Монитор получил частоту обновления 240 Гц и 24,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Связь осуществляется через три порта HDMI, один порт DisplayPort 1.2 и гнездо для микрофона.

Цены к сожалению пока что неизвестны.
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