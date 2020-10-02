BenQ Zowie выпускает два новых игровых монитора для геймеров

Обе модели оснащены DyAc и DyAc +. DyAc - это Dynamic Accuracy, которое является запатентованной технологией BenQ Zowie для уменьшения размытости движения глаз, наблюдаемой в ЖК-технологиях. DyAc был создан специально для уменьшения размытости быстрых и неустойчивых объектов. Это снижает сильное дрожание экрана в игре и может помочь улучшить контроль отдачи в таких играх, как CS: GO, где даже улучшение четкости на один процент имеет значение.
Экранное меню (OSD) также претерпело изменения, что сделало его более быстрее, плавнее и интуитивно понятнее.
Модель XL2411K, входящая в серию XL-K, оснащена 24-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 1920 x 1080 пикселей.
Связь обеспечивается четырьмя портами HDMI, одним портом DisplayPort 1.2 и разъемом для наушников.
XL2546K является не только частью серии XL-K, но и преемником XL2546. Монитор получил частоту обновления 240 Гц и 24,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
Связь осуществляется через три порта HDMI, один порт DisplayPort 1.2 и гнездо для микрофона.
Цены к сожалению пока что неизвестны.