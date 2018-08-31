BenQ анонсировала монитор GL2460BH с 24-дюймовым экраном

Состоялся анонс нового монитора BenQ GL2460BH с 24-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Аппарат обладает контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, частотой обновления — до 75 Г, а также в нем реализованы различные технологии, призванные защитить зрение пользователя. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея в пределах 25 градусов. Предусмотрены интерфейсы DVI и HDMI, а также 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Продажи новинки ожидаются уже в ближайшее время.