BenQ анонсировала монитор GL2460BH с 24-дюймовым экраном

2018-08-31, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - BenQ GL2460BH; [99]
Состоялся анонс нового монитора BenQ GL2460BH с 24-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Аппарат обладает контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, частотой обновления — до 75 Г, а также в нем реализованы различные технологии, призванные защитить зрение пользователя. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея в пределах 25 градусов. Предусмотрены интерфейсы DVI и HDMI, а также 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Продажи новинки ожидаются уже в ближайшее время.


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