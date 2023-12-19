BenQ представила геймерский монитор ZOWIE XL2586X

Сегодня компания BenQ официально представила игровой монитор ZOWIE XL2586X с внушительной частотой обновления в 540 Гц, что делает его одним из самых быстрых мониторов для киберспорта на рынке. Стоит отметить, что монитор ZOWIE XL2586X имеет панель диагональю 24,1 дюйма с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Безусловно, наиболее интересной характеристикой новинки является частота обновления монитора в 540 Гц, что позволит геймерам, которые постоянно находятся в движении (внутри игры) получать максимально плавную картинку. И да, компания использует TN-панель, поскольку давно доказано, что панели TN являются лучшим выбором, когда речь идёт о низком времени отклика и высоких частотах обновления. Правда, у этой панели есть и ряд своих недостатков, которые, впрочем, геймеров не интересуют от слова совсем.

Данный монитор также оснащён технологией BenQ DyAc+, которая предназначена для снижения размытия движения в играх, позволяя пользователям замечать каждую мелочь. На практике это помогает игрокам контролировать сильные колебания изображения во время стрельбы или в ситуациях с высокой интенсивностью движения. Технология DyAc стала основной причиной популярности линейки ZOWIE от BenQ в сегменте киберспорта, так как у конкурентов ничего подобного нет. К сожалению, пока что производитель не говорит о стоимости и официальных датах релиза данного монитора, но можно ожидать, что его начнут продавать в первой половине следующего года.