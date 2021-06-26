BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710S Компания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. Компания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. Игровые мониторы очень похожи между собой. Обе панели имеют 8-битную глубину цвета. Контрастность составляет 1000: 1, яркость 400 кд/м2, цветовой охват: до 99% цветового спектра sRGB. Монитор поддерживают большое количество игровых функций, а также функций Black eQualizer, HDR10, есть режим FPS, Color Vibrance, Light Tuner и HDRi. На задней панели есть 2 порта HDMI 2.0, 1 порт DisplayPort 1.2 и аудиоразъем 3,5 мм, а также поддержка VESA 100 на 100. Игровые мониторы очень похожи между собой. Обе панели имеют 8-битную глубину цвета. Контрастность составляет 1000: 1, яркость 400 кд/м2, цветовой охват: до 99% цветового спектра sRGB. Монитор поддерживают большое количество игровых функций, а также функций Black eQualizer, HDR10, есть режим FPS, Color Vibrance, Light Tuner и HDRi. На задней панели есть 2 порта HDMI 2.0, 1 порт DisplayPort 1.2 и аудиоразъем 3,5 мм, а также поддержка VESA 100 на 100. BenQ Mobiuz EX2510S - это 25 дюймовый монитор, а EX2710S - 27-дюймовый. BenQ Mobiuz EX2510S - это 25 дюймовый монитор, а EX2710S - 27-дюймовый. EX2510S и EX2710S оснащены панелью AHVA (IPS-like) с разрешением FullHD, частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика 2 мс. EX2510S и EX2710S оснащены панелью AHVA (IPS-like) с разрешением FullHD, частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика 2 мс. BenQ Mobiuz EX2510S стоит 299,99 долларов, а EX2710S - 329,99 долларов. BenQ Mobiuz EX2510S стоит 299,99 долларов, а EX2710S - 329,99 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 12:53 . Продукт - BenQ Mobiuz EX2510S и EX2710S Комментарии и отзывы BenQ Mobiuz EX2510S и EX2710S

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