BenQ выпускает EL2870U 27,9-дюймовый UHD HDR10 4K монитор

BenQ представляет BenQ EL2870U, первый 4-К UHD-монитор с временем отклика 1 мс, разработанным специально для домашнего использования. С встроенным HDR и разрешением 4K Ultra High Definition, предлагаемые в EL2870U, пользователи получат исключительную четкость тонких деталей и текстур для оптимального просмотра.EL2870U не только добивается блестящей производительности изображения, но и имеют функции, предлагающие превосходный игровой опыт 4K. Невероятно быстрое время отклика Gray-To-Grey (GTG) 1 мс на EL2870U обеспечивает гораздо более отзывчивый и свободный опыт в игре, чем традиционный мониторы 4K, особенно заметный в играх от первого лица. Технология AMD Freesync эффективно устраняет разрывы изображения, разбитые кадры и прерывистый игровой процесс для более плавного игрового процесса пользователей с графической картой AMD.