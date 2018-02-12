BenQ выпускает монитор ZOWIE XL2740

BenQ выпускает новый монитор ZOWIE XL2740. XL2740 - это 27-дюймовый монитор для ПК e-Sports с собственной частотой обновления 240 Гц, предоставляющий игрокам еще один вариант, который соответствует их личным предпочтениям.Он имеет те же функции, что и меньший 24,5-дюймовый XL2540, и для того, чтобы испытать преимущества в игре, люди, которые заинтересованы, должны убедиться, что их компьютер способен генерировать более 240 кадров в секунду (fps) последовательно.Тем не менее, быстрый экран TN имеет всего 1080p. он имеет коэффициент контрастности 400: 1. Он имеет те же функции, что и меньший 24,5 "XL2540.MSRP: £ 524.99 / 599 EURO / 699 USD с НДС