BenQ выпустила игровые мониторы MOBIUZ с диагональю 34 и 31,5 дюйма в стиле Dying Light 2

BenQ выпустила новейшие мониторы MOBIUZ EX3410R и EX3210R - это уникальные мониторы с диагональю 34 и 31,5 дюйма и кривизной 1000R.

Новый 34-дюймовый монитор MOBIUZ имеет соотношение сторон 21:9. Монитор обеспечивает разрешение 3440 x 1440 пикселей, частоту обновления 144 Гц, контрастность 3000:1 и яркость 350 нит. BenQ предлагает подъемную базу для физических включений, собственную звуковую систему от компании 2Wx2 + 5W, два порта HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4.

BenQ также предлагает официальный вариант Dying Light 2 Stay Human для своего 32-дюймового дисплея EX3210R , который обеспечивает ту же кривизну 1000R, соотношение 16:9, уровни разрешения 2K и частоту обновления 165 Гц.

Мониторы BenQ предлагают панельную технологию вертикального выравнивания (VA). Эта технология позволяет использовать в ЖК-панелях вертикально расположенные жидкие кристаллы, расположенные перпендикулярно стандартным подложкам, таким как поляризованное стекло. Когда вы добавляете питание к дисплею, кристаллы наклоняются и пропускают свет на экран. Технология панелей VA используется в нескольких дисплеях типа «рыбий хвост», представленных на рынке. Однако ухудшение качества изображения заключается в том, что смазывание стало более распространенным явлением. Размытие устраняется на экранах VA при использовании технологии динамического сохранения изображения без размытия и технологии быстрого отклика MPRT, обеспечивающих время отклика активного изображения, быстрое расшифровывание остаточных изображений и уменьшение размытости движения. Дисплеи IPS нелегко изогнуть, поскольку экраны намного жестче и толще, что делает их намного дороже. Панели IPS также имеют тенденцию пропускать свет. Однако вы получаете больший угол обзора, улучшенную цветопередачу и исключительное динамическое качество изображения. 34-дюймовый монитор MOBIUZ EX3410R от BenQ в настоящее время продается за 629,99 долларов, а монитор EX3210R с тематикой Dying Light Stay Human стоит 599,99 долларов.