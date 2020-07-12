BenQ выпустила игровые мониторы серии Mobiuz

Серия мониторов BenQ Mobiuz представлена двумя вариантами. 27-дюймовый Mobiuz EX2710 и 24,5-дюймовый Mobiuz EX2510. Обе модели оснащены множеством игровых настроек.

BenQ Mobiuz EX2710 и Mobiuz EX2510 используют IPS панель, с частотой обновления экрана 144 Гц и 1 мс временем отклика. Максимальная яркость составляет 400 кд/м2, контрастность 1000: 1. 8 битные панели покрывают до 99 % цветовой гаммы sRGB. Модели укомплектованы двумя динамиками мощностью по 2,5 Вт.

Мониторы поддерживают креплением VESA 100 на 100 мм. На задней панели расположены порты USB, два HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, а также 3,5 мм аудиоразъем. Подставка монитора позволяет регулировать угол наклона, поворачивать в стороны и регулировать высоту. Изменять настройки в меню позволяет специальный джойстик. Мониторы оснащен технологией AMD FreeSync.

BenQ Mobiuz EX2510 будет доступен в августе по цене 259,99 евро, а Mobiuz EX2710 появится в сентябре за 299,99 евро.