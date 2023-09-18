Бенчмарк подтвердил 16 ГБ ОЗУ в Redmi Note 13 Pro+

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 13 Pro+, официальная презентация которого состоится уже через три дня, 21 сентября. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200 с двумя ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, шестью ядрами Cortex-A510 частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G610, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13. Аппарат набрал 1122 балла в однопоточном и 2636 баллов в многопоточном тестированиях соответственно. Что до остальных характеристик, то уже известно об основной камере с главным модулем на основе 200-Мп датчика изображения Samsung HP3 и дисплее с разрешением 1,5К и пиковой яркостью 1800 кд/кв.м.