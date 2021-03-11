Бенчмарк подтвердил параметры OnePlus 9 Pro

Еще не представленный официально смартфон OnePlus 9 Pro был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench, благодаря чему стали известны его ключевые параметры. Итак, флагман оснастили 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 11 и топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888. Ранее стало известно, что смартфоны OnePlus впервые получат камеры, созданные в сотрудничестве с легендарной шведской компанией Hasselblad. OnePlus 9 довольствуется тройной основной камерой, а OnePlus 9 Pro – квадрокамерой. Также устройствам прочат батареи ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт, 6,5-дюймовый плоский дисплей в младшей модели и 6,7-дюймовый изогнутый – в старшей. Глобальная презентация смартфонов ожидается 23 марта.

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