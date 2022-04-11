Бенчмарк подтвердил SoC Tensor в Google Pixel 6a

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Google Pixel 6a, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие 6 ГБ оперативной памяти и фирменной однокристальной системы Tensor, которая используется во флагманских моделях Pixel 6.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, батарею ёмкостью 4800 мАч и камеры, как в Google Pixel 5. Ориентировочная цена Pixel 6a составляет 400–450 долларов.
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