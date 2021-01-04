Беспроводная Bluetooth-гарнитура Pamu Nano True с качеством HiFi

Известный китайский аудио бренд Padmate, выпустил совершенно новую настоящую беспроводную гарнитуру - PaMu Nano.

Эта гарнитура позиционируется на рынке как HiFi-гарнитура, которую можно носить с собой, учитывая ее легкий и компактный размер. Головная гарнитура также поставляется с графеновыми динамиками, которые обеспечивают комфортное ношение без утомления ушей. Беспроводная Bluetooth-гарнитура PaMu Nano True удобна в ношении, и в ней реализована концепция дизайна, которая делает ее практически невидимой для глаз при ношении. Это устраняет дискомфорт, вызванный давлением наушников на периферию уха, когда пользователь лежит на боку.

Гарнитура Pamu Nano True также поддерживает IPX6 водонепроницаемость и защиту от пота.

В Pamu Nano True используется 6-миллиметровый графеновый динамик для звука с полностью низкими частотами, точными и чистыми высокими частотами и богатыми деталями. В режиме ожидания гарнитура работает без подзарядки 21 час. Он поддерживает до 6 часов воспроизведения музыки при полной зарядке. Гарнитура также поставляется с зарядным устройством Biox и поддержкой быстрой зарядки.

Гарнитура доступна к покупке на Tmall за 61$.
Комментарии и отзывы Pamu Nano True
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