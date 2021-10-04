Беспроводная акустическая система Sony SRS-NS7 с шейным ободом

Sony анонсировала свой первый беспроводной динамик с шейным ободом, поддерживающий Dolby Atmos. Sony SRS-NS7 выглядит как походная подушка, но это персональный динамик, который располагается на плечах. Это дает более кинематографические погружение чем наушники.

Он обеспечивает собственный 360 градусный пространственный звук Sony, который преобразует сигнал Dolby Atmos от телевизора Bravia XR через входящий в комплект беспроводной передатчик в полностью иммерсивный виртуальный объемный звук.

Передатчик подключается к телевизору через оптический звук и USB, а затем отправляет сигнал на SRS-NS7 через Bluetooth. Устройство также может быть подключено к смартфону и поддерживает 360 Reality Audio от таких потоковых сервисов, как Deezer и Tidal.

Комментарии и отзывы Sony SRS-NS7
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