Беспроводная гарнитура Sennheiser GSP 370 со 100 часами автономной работы

Недавно анонсированная беспроводная гарнитура Sennheiser GSP 370 может похвастаться беспрецедентным временем автономной работы до 100 часов. Для сравнения, HyperX Cloud Flight S обеспечивает всего 30 часов работы, а новому Virtuoso RGB Wireless от Corsair обещает всего 20 часов.

Производитель не стал устанавливать супер большую батарею, что сделало бы гарнитуру довольно тяжелой. GSP 370 достаточно легкий, весит примерно 272 грамма. Sennheiser достигает заявленные часы за счет улучшений энергоэффективности.

Sennheiser обещает почти нулевую задержку с помощью USB-ключа, в дополнение к известному качеству звука. Гарнитура использует закрытый дизайн на основе GSP 300, который получил положительные отзывы. Амбушюры из пены с эффектом памяти выполнены из кожзаменителя с внешней стороны и подобной замше воздухопроницаемой внутренней части. Микрофон с эффектом шумоподавления можно отключить, просто подняв штангу. Для управления настройками есть большое колесо на правой чашке уха.

GSP 370 может работать только по беспроводной сети, но есть отличная возможность заряжать гарнитуру через микро-USB и использовать одновременно, чтобы не прерывать игровой сеанс. Sennheiser GSP 370 доступна по ориентировочной цене $ 200.