Беспроводная колонка NBY Q8 за 20 долларов

Китайская компания NBY представила беспроводную колонку.

Колонка получила название Q8. Колонка получила стереозвук и встроенный Bluetooth для подключения к ноутбуку или смартфону.

Ещё колонка NBY Q8 оснастили FM-радио, разъемом 3.5 мм AUX, поддержкой карт памяти microSD и USB разъемом для USB флешек.

Автономность колонки NBY Q8 со слов компаний хватит до 6 часов прослушивания музыки.

На корпусе устройства есть множество кнопок управления, а также дисплей, который показывает время, радиостанции и заряд батареи.

Колонка получила две расцветки корпуса. NBY Q8 можно приобрести на AliExpress за 20 долларов.