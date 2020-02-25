Беспроводная колонка NBY Q8 за 20 долларов

2020-02-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - NBY Q8; [58]
Китайская компания NBY представила беспроводную колонку.

Колонка получила название Q8. Колонка получила стереозвук и встроенный Bluetooth для подключения к ноутбуку или смартфону.

Ещё колонка NBY Q8 оснастили FM-радио, разъемом 3.5 мм AUX, поддержкой карт памяти microSD и USB разъемом для USB флешек.

Автономность колонки NBY Q8 со слов компаний хватит до 6 часов прослушивания музыки.

На корпусе устройства есть множество кнопок управления, а также дисплей, который показывает время, радиостанции и заряд батареи.

Колонка получила две расцветки корпуса. NBY Q8 можно приобрести на AliExpress за 20 долларов.

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