Беспроводная колонка cо встроенной Qi-зарядкой

2020-03-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Wireless Charge Bluetooth Speaker; [50]
Китайская компания Xiaomi представила беспроводную колонку Wireless Charge Bluetooth Speaker со встроенной Qi-зарядкой.

С помощью этой колонки можно не просто слушать музыку, а еще и заряжать гаджеты и смартфоны.

Колонка поддерживает беспроводную зарядку Qi с передачей до 30 Вт.

Xiaomi Wireless Charge Bluetooth Speaker оснастили микрофоном с технологией подавления шума, и с помощью его можно совершать звонки. Колонка подключается к смартфону с помощью Bluetooth 5.0 или NFC. Сама колонка включает два динамика мощностью по 5 Вт.

Купить колонку Xiaomi Wireless Charge Bluetooth Speaker можно на AliExpress за 55 долларов.


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