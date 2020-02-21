На китайской площадке AliExpress продается Tongdaytech. Это док-станция беспроводной зарядки для прикроватной тумбочки.

Беспроводная зарядка Tongdaytech поддерживает мощность зарядки до 10 Вт. Tongdaytech также оснастили светильником, который отсоединяется от площадки. Этот светильник можно прикрепить на стену или повесить за крючок в шкафу.

За автономность светильника отвечает аккумулятор ёмкостью на 600 мАч. Его хватит до 6-7 часов работы при максимальной яркости, и до 20 часов на минимальной яркости.

Продают беспроводную зарядку Tongdaytech на AliExpress за 16 долларов.