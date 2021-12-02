Беспроводные динамики Loewe We.Hear

Немецкий производитель аудиооборудования Loewe на этой неделе представил новую линейку портативных Bluetooth-динамиков We.Hear, доступных во множестве различных цветов в соответствии с вашими предпочтениями и стилем жизни. Новые Bluetooth колонки доступны в 2 различных размерах, малая версия предназначена для прослушивания в дороге или большего размера для использования дома. Доступные цвета: кораллово-красный, тропический голубой, приглушенный штормовой серый и холодный серый.

Беспроводные динамики Loewe We.Hear сертифицированы со степенью защиты IPX 6 и защищены от пыли и брызг. Они созданы для прогулок на свежем воздухе, что делает их идеальным компаньоном в походе или посиделок у костра. Они обладают великолепным качеством звука и общей мощностью 40 Вт. Динамики способны воспроизводить музыку до 15 часов от аккумулятора.

Комментарии и отзывы Loewe We.Hear
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