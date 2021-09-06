Беспроводные наушники 1MORE Comfobuds Pro обеспечивают до 28 часов воспроизведения музыки

Xiaomi представила новые беспроводные наушники под брендом 1MORE ComfoBuds Pro в цветовом исполнении Aurora Blue.

Наушники используют запатентованную технологию активного шумоподавления QuietMax, которая изменила способ обеспечения шумоподавления в наушниках за счет объединения с гибридной технологией ANC. 1MORE ComfoBuds Pro имеет регулируемые режимы ANC для удовлетворения потребностей в шумоподавлении в различных сценариях, чтобы вы могли слышать то, что хотите, а не то, что вам нужно.

Композитный динамический драйвер диаметром 13,4 мм обеспечивает аутентичный и сбалансированный звук. От расширенных басов до чистых средних и шелковистых высоких частот - слышите мельчайшие детали независимо от того, какой жанр музыки вы слушаете. Расширенные настройки эквалайзера доступны через приложение 1MORE MUSIC APP. Один микрофон ANC с прямой связью и обратной связью в сочетании с точным алгоритмом безупречно подавляет как окружающие, так и внутриушные шумы. Между тем, говорящие микрофоны улавливают и усиливают ваш голос, поэтому собеседник может четко слышать ваш голос даже в самых неприятных условиях.

Наклоненные под углом наушники создают эргономичный дизайн, который протестирован на соответствие ушам всех форм и размеров. Они плотно и надежно сидят в ушных каналах, обеспечивая удобство и отсутствие сдавливания. В комплект входят 3 пары дополнительных наушников, которые помогут вам найти наиболее подходящие для вас. Благодаря встроенным инфракрасным датчикам, наушники автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда вы вынимаете их из ушей, и возобновляют работу, когда вы их снова надеваете. Работают ComfoBuds Pro с включённым ANC 6 часов и 8 часов без него. Чехол увеличивает это показатель до 20 часов и 28 часов соответственно. Защита IPX4 от воды и пота означает, что вы можете попотеть в тренажерном зале, кататься возле бассейна, бегать по брызгам и так далее.

Наушники 1MORE ComfoBuds Pro Aurora Blue уже доступны для заказа.
Комментарии и отзывы 1MORE ComfoBuds Pro Aurora Blue
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