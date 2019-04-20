Беспроводные наушники Ambrane WH-65

2019-04-20, Автор - Ganibal; Продукт - Ambrane WH-65; [57]
Компания Ambrane выпустила беспроводные наушники WH-65.

Они поставляются с регулируемыми ушными раковинами и удобным оголовьем из легких материалов. Они также поддерживают SD-карту, имеют разъем AUX и встроенное FM-радио, что делает их многофункциональными. Ambrane WH-65 использует Bluetooth 5.0 с дальностью передачи звука до 10 метров для подключения. Они также позволяет одновременно подключаться к двум устройствам, если оба устройства поддерживают одну и ту же версию Bluetooth 5.0. В наушниках установлен аккумулятор емкостью 200 мАч с интеллектуальным режимом энергосбережения, который, обеспечивает до 6 часов работы при воспроизведении музыки.

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