Беспроводные наушники Ambrane WH-65

Компания Ambrane выпустила беспроводные наушники WH-65.

Они поставляются с регулируемыми ушными раковинами и удобным оголовьем из легких материалов. Они также поддерживают SD-карту, имеют разъем AUX и встроенное FM-радио, что делает их многофункциональными. Ambrane WH-65 использует Bluetooth 5.0 с дальностью передачи звука до 10 метров для подключения. Они также позволяет одновременно подключаться к двум устройствам, если оба устройства поддерживают одну и ту же версию Bluetooth 5.0. В наушниках установлен аккумулятор емкостью 200 мАч с интеллектуальным режимом энергосбережения, который, обеспечивает до 6 часов работы при воспроизведении музыки.