Беспроводные наушники BOAT Airdopes 181

Компания BOAT представила новые беспроводные наушники BOAT Airdopes 181. Наушники Airdopes 181 имеют дизайн в виде стержня и оснащены фирменной технологией ENx, обеспечивающей кристально чистый звук во время разговора.

Наушники поставляются с 10-мм динамиком с фирменной настройкой BOAT, которая обязательно понравится любителям басов. Наушники используют Bluetooth 5.2 для подключения и предлагают до 20 часов воспроизведения с помощью футляра.

Наушники также оснащены настройкой с низкой задержкой 65 мс, получившей название «режим зверя», которая обеспечивает быстрый звуковой отклик во время интенсивных игр. Устройство поставляется с поддержкой зарядки ASAP, которая обеспечивает 90 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Время зарядки от 0 до 100% составляет 1,5 часа. Другие функции включают Instant Wake n Pair, сенсорное управление, рейтинг влагостойкости IPX4, поддержку Google Assistant и Siri, а также порт для зарядки USB Type-C. Airdopes 181 будет доступен в четырех цветовых вариантах: Cool Grey, Spirit White, Bold Blue и Carbon Black.