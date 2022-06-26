Беспроводные наушники DIZO Buds P обеспечивают до 40 часов автономности

28 июня состоится запуск новых беспроводных наушников Buds P бренда DIZO. Это TWS наушники с поддержкой подключения Bluetooth 5.3 и до 40 часов воспроизведения музыки.

Новинка имеет эргономичный дизайн с полувкладышами. Наушники Buds P оснащены 13-миллиметровыми драйверами с технологией Boost+. Модель поддерживает аудиокодек AAC. Buds P имеет игровой режим со сверхнизкой задержкой для игр. Dizo Buds P весит около 3,5 г, что делает их удобными в использовании. Зарядка наушников осуществляется в футляре с разъемом USB-C. 10 минут зарядки обеспечивают до 4 часов воспроизведения. DIZO Buds P оснащены интеллектуальным сенсорным управлением и голосовым помощником.

Наушники Dizo Buds P будут доступны в трех цветах — черном, белом и синем. Цену производитель не раскрывает.