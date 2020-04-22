Беспроводные наушники Edifier TWS NB поступили в продажу

Продукция компании Edifier всегда представляла собой хорошое соотношение цена и качество. Тоже самое можно с уверенностью сказать о новой серии TWS NB.

Наушники оснащены системой активного шумоподавления. TWS NB имеют большие графеновые диафрагмы. Микросхемы предоставила компания Qualcomm, модель позволяет наслаждаться музыкой до 5 часов. Кабель USB Type-C позволяет быстро зарядить наушники.

Корпус наушников выполнен из прочного материала, позволяя сохранить наушники в целости и сохранности на долгие годы. Рекомендуемая стоимость Edifier TWS NB составляет 9500 рублей.