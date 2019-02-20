Беспроводные наушники Focal Sphear Wireless

Производитель заявляет, что сферическая форма корпуса наушников позволила оптимизировать развесовку, что положительно повлияло на посадку в ухе. Кроме того, в Sphear Wireless установлены динамики с сэндвичной диафрагмой из майлара и полиуретана, что обеспечивает точное воспроизведение высоких частот и реалистичное качество звука. Воспроизводимый частотный диапазон составляет от 15 Гц до 25 кГц.Первый режим воспроизводит звук в его оригинальном виде, а другой регулирует громкость и звучание в зависимости от шума окружающей среды. Переключение между ними осуществляется с помощью встроенного пульта дистанционного управления.Французский бренд Focal представил беспроводную версию популярной модели внутриканальных наушников Sphear — Sphear Wireless. Производитель обещает качественное звучание благодаря поддержке аудиокодека aptX и «взрывные» басы. Одной из особенностей новинки стало наличие двух разных режимов звучания.О стоимости наушников пока неизвестно.