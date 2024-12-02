Беспроводные наушники HONOR Earbuds X8 оценили в 40 долларов

Компания HONOR представила сегодня не только смартфоны серии Honor 300, но и беспроводные наушники Earbuds X8. Новинка получила 10-мм динамические драйвера с композитной диафрагмой и титановым покрытием, сертификацию Golden Ear, поддержку шумоподавления на основе ИИ для телефонных звонков, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.3 для сопряжения с устройствами, защиту от пыли и влаги согласно степени IP54, автономность до 9 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки), а также золотистую и фиолетовую расцветки корпуса. Цена наушников составила 40 долларов.