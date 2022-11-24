Беспроводные наушники Honor Earbuds 3i оценены в $70

Помимо нескольких смартфонов вчера компания Honor представила беспроводные наушники Earbuds 3i, которые, в том числе, могут похвастаться функцией активного шумоподавления со снижением фонового шума на 32 дБА. Новинка также характеризуется 10-мм драйверами, системой двойных микрофонов, режимом прозрачности Ambient mode, игровым режимом с низкой задержкой, массой одного наушника 5,5 грамма, батареей ёмкостью 55 мАч, зарядным кейсом с аккумулятором на 410 мАч, автономностью до 10 часов без шумоподавления и до 7,5 часов с ним, интерфейсом USB Type-C в чехле, временем полной зарядки в 1 час и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2. Наушники появятся в китайской продаже 2 декабря по цене в 70 долларов.

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