Компания JAYS выпустила беспроводные наушники JAYS a-Seven. Они состоят из алюминиевого ободка, включая наушники и регулируемую головную ленту, которая использует гладкие направляющие по бокам.

Что касается технических характеристик, беспроводные наушники JAYS a-Seven обладают 40-мм неодимовыми динамиками. Также наушники a-Seven оснащены встроенным микрофоном для звонков и многофункциональными встроенными элементами управления наушниками для удобного переключения звонков и музыки.

Наушники JAYS a-Seven используют технологию Bluetooth 4.1, а также кодек Qualcomm aptX для потоковой передачи звука с высоким разрешением. Аккумулятора хватает на 25 часов непрерывного прослушивания музыки. Стоимость их составляет 112 долларов.